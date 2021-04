Energie Cottbus beschäftigt sich auf der Suche nach einem neuen Trainer auch mit Ex-Coach Claus-Dieter Wollitz. Das bestätigte Klub-Präsident Sebastian Lemke am Sonntag (25. April) der Lausitzer Rundschau. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Claus-Dieter Wollitz für uns kein Thema ist. Es ist kein Geheimnis, dass wir uns kennen."

Wollitz stand zuletzt beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag, musste sein Amt nach zwei Siegen aus elf Spielen aber im Juni vergangenen Jahres wieder abtreten. Bis zum 30. Juni ist er vertraglich noch an den FCM gebunden. "Für uns muss es auch finanziell passen. Bei Energie Cottbus wird man in der kommenden Saison nicht so viel Geld verdienen können. Deswegen können wir nicht sagen: 'Wir holen jetzt den größten Startrainer – wenn wir ihn dann nicht bezahlen können'", sagte Lemke.