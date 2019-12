Der Klub hatte "Pele" Wollitz im Oktober mit einem neuen Zweijahresvertrag als Trainer und Sportdirektor an sich binden wollen, doch der frühere Bundesligaprofi hatte seine Unterschrift an bestimmte Forderungen geknüpft.



Wollitz war seit 2016 Cheftrainer der Lausitzer, nachdem er schon von 2009 bis 2011 bei Energie an der Seitenlinie die Verantwortung getragen hatte. In seiner zweiten Amtszeit gelang Cottbus der Aufstieg in die 3. Liga, in der vergangenen Saison folgte aber der direkte Abstieg.