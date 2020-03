" Wir wollen die vertraglichen Pflichten erfüllen. Wenn die vorhin thematisierten Szenarien und Simulationen allerdings noch in dieser Saison Handlungsbedarf erfordern, werden wir natürlich mit den Spielern in Dialog stehen. Es gibt andere Vereine, die schon über Kündigungen sprechen. Im Status Quo ist das nicht unser Vorgehen."

" Das muss man so sagen. Da muss man mit dem Sportlichen Leiter, dem Cheftrainer und den Spielern in den Dialog treten. Das kann eine Option sein."

"Im Grunde genommen ist die aktuelle Aktion #CottbuserSportfamilie auch ohne Corona geplant gewesen. Wir sind in den zurückliegenden Jahren den anderen Cottbuser Sportvereinen möglicherweise mit einer latenten Ignoranz begegnet. Wir wollen Vereine unterstützen, die nicht so im Rampenlicht stehen. Wir könnten so eine Sportart auch einmal in der Halbzeit in unserem Stadion präsentieren oder über unsere Medien platzieren. Die Voraussetzungen sind durch die Coronakrise gerade nicht die besten. Aber irgendwann gehen wir zurück zur Normalität."