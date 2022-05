Als Mitfavorit vor der Saison gehandelt, hat der FC Energie Cottbus dann doch nicht ins Rennen um den Staffelsieg in der Regionalliga Nordost eingreifen können. So bleibt die Konzentration auf die kommende Spielzeit. Wie die Niederlausitzer am Mittwoch (11. Mai) bekanntgaben, haben sie sich die Dienste von Halberstadts Topstürmer Tim Heike gesichert. Der 22-Jährige ist in der aktuellen Saison absoluter Leistungsträger bei den Halberstädtern, hat bisher zehn Tore erzielt und besorgte auch beim 1:3 der Germania in Cottbus den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer.