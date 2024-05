Cottbus kann am Sonntag den Staffelsieg und den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen. Aktuell stehen die Lausitzer in der Tabelle drei Punkte vor Verfolger Greifswalder FC. Ein Punkt gegen die Hertha-Reserve würde also reichen. Bei einer Niederlage könnte der große Traum dagegen zum zweiten Mal in Folge platzen - auch, weil der GFC das um drei Treffer bessere Torverhältnis hat. Das Team von Lars Fuchs bestreitet am Sonntag parallel sein Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz. SPORT IM OSTEN überträgt die Partie ab 12:55 Uhr im MDR FERNSEHEN und Livestream.