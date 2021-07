Man sieht sich im Leben ja immer drei Mal. Dabei sind die Voraussetzungen bei Ihrem dritten Engagement in Cottbus besonders. Finanziell schwierig aber doch anders, weil die Frontmänner in Cottbus andere sind?

Claus-Dieter Wollitz: "Ich kenne ja dennoch die Gegebenheiten. Das andere verändert sich oft, wirtschaftlich ist es nochmal ein Stück schlechter als damals. In der Regionalliga gibt es ja keinen Verein, der sagt, ihm geht es wirtschaftlich gut. Bei den Kosten, das ist ja nicht nur bei Energie so. Da gibt es Vereine, die sind mit der Regionalliga zufrieden. Und es gibt welche, die wollen sportlich unbedingt in die nächsthöhere Liga."