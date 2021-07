Zuvor hatte es einiges Hin und Her zur Personalie Kauter gegeben. Der 25-Jährige hatte bereits im April einen Vertrag beim FC Energie. Mitte Juni wollte er dann vom Kontrakt nichts mehr wissen und bat den Verein um Vertragsauflösung. Energie pochte aber auf Erfüllung und kündigte an, 2alle rechtlichen Schritte prüfen und ausschöpfen" zu wollen.

Nun also die Kehrtwende bei Kauter. Der Verteidiger mit deutschem und US-amerikanischem Pass erschien am Donnerstag (1. Juli 2021) in Cottbus, "mit der klaren Intention, die vorangegangen Missverständnisse in persönlichen Gesprächen auszuräumen", wie es in der Pressemitteilung der Cottbuser heißt. "Im Rahmen eines umfangreichen Austauschs mit der Sportlichen Leitung um Maximilian Zimmer und Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sowie dem Präsidium des Vereins, versicherte Kauter glaubhaft, dass er für den FC Energie spielen und alles geben möchte", erklärte der Verein weiter.