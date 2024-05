In der vergangenen Saison war Wollitz mit Energie in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga an der SpVgg Unterhaching gescheitert. Dieses Mal stehen die Zeichen für die Rückkehr in den Profifußball gut. Drei Spieltage vor Saisonende steht Cottbus an der Tabellenspitze und hat zwei Zähler Vorsprung auf den Greifswalder FC.