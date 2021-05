Claus-Dieter Wollitz ist beim FC Energie Cottbus zurück. Der 55-Jährige sitzt in der kommenden Saison wieder auf der Trainerbank der Brandenburger. Das gab der Traditionsverein aus der Lausitz am Dienstag (18.05.2021) bekannt.

"Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es besser wird", sagte Wollitz: "Ich schaue nach vorne und bin dankbar, dass es die Möglichkeit gibt. Ich arbeite sehr, sehr gerne in diesem Club und in dieser Stadt." Für konkrete sportliche Ziele sei nicht der richtige Zeitpunkt, der Verein sei gerade dabei, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen, erklärte Wollitz. Vereinspräsident Sebastian Lemke wurde konkreter und nahm die 3. Liga ins Visier: "Unser Ziel ist, wieder hoch zu gehen."

Für Wollitz ist es die dritte Amtszeit beim früheren Bundesliga-Klub, der derzeit in der Regionalliga Nordost spielt. Nach 2009 bis 2011 und 2016 bis 2019 führt er also wieder Regie. Seinen letzten Abschied im Dezember 2019 hatte er später als großen Fehler bezeichnet. Damals war Wollitz nach Umstimmigkeiten mit der Vereinsführung Richtung Magdeburg gewechselt - und das, obwohl der FC Energie Tabellenerster in der Regionalliga war.

Beim FCM saß er nur in elf Spielen auf der Bank, sein Vertrag läuft am 30. Juni aus, am 1. Juli beginnt er offiziell in Cottbus. Finanziell wird er sicher einige Abstriche machen müssen. "Bei Energie Cottbus wird man in der kommenden Saison nicht so viel Geld verdienen können. Deswegen können wir nicht sagen: 'Wir holen jetzt den größten Startrainer – wenn wir ihn dann nicht bezahlen können'", hatte Lemke vor einigen Wochen erklärt.