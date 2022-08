Ähnlich sieht es in Meuselwitz aus. Präsident Hubert Wolf fürchtet aufgrund langlaufender Verträge "keine signifikante Betriebskostenerhöhung unserer Sportanlage". Trotzdem unterbreitete der ZFC-Boss Alternativvorschläge. Für ihn sollten Abendspiele "freiwillig" bleiben. "Es sollten die Flutlichtspiele stattfinden, die sich die Vereine wünschen, weil sie sich über ihre Kosten Gedanken machen", sagte Wolf. Er meinte damit, dass Spiele so zu einer besseren Sendezeit Mehrwerte bei der Vermarktung bringen und bei manchen Klubs so höhere Energiekosten dennoch überdecken.

Gleichzeitig plädiert Wolf zu prüfen, ob größere Flutlichtanlagen von 800 Lux auf 400 Lux heruntergeregelt werden können. Der Vereinschef erläutert: "Die Beleuchtungsstärke wächst exponentiell vom Energieeinsatz her. Durch Streulicht ist wesentlich mehr Energie notwendig. Für die doppelte Leistung braucht man also viermal so viel Energie und Kosten. Es wäre also klüger, hier zu reduzieren." Allerdings müssten die Lampen an den Masten dafür neu ausgerichtet werden.