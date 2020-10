Sowohl der 1. FC Lokomotive als auch der Zipsendorfer Fußballclub sind mit neuen Trainern in die Saison gestartet. So viel zu den Gemeinsamkeiten. Denn inzwischen ist nur noch Almedin Civa in der Messestadt im Amt, während in Ostthüringen Koray Gökkurt vor dem elften Spieltag seinen Hut nehmen musste. Der wurde nach nur dreieinhalb Monaten Amtszeit bei seiner Cheftrainerstation im Herrenbereich bereits wieder geschasst. Dem perfekten Start mit zwei Siegen folgten acht Spiele ohne Erfolg (drei Remis, fünf Niederlagen). Und trotz "Einsatzbereitschaft", "Akribie" und "positivem Charisma" fiel Gökkurt den berühmten Mechanismen des Fußballs zum Opfer. Aktuell steht mit ZFC-Vizepräsident Holm Pinder lediglich eine Übergangslösung an der Seitenlinie. Bei Lok hat man etwas mehr Ruhe. Nach dem großen Umbruch nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg sind die Ergebnisse recht durchmischt - so wie das erwartet war. Auf gute Spiele (4:0 gegen TeBe) folgen weniger gute (2:3 in Lichtenberg). Mit vier Siegen, bei vier Remis und drei Niederlagen hat die "Loksche" eine beinahe ausgeglichene Statistik.