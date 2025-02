Am Sonntag empfängt im Steigerwaldstadion Rot-Weiß Erfurt den FC Carl Zeiss Jena - eigentlich. Aktuell aber wäre eine Austragung der Partie nicht möglich, weil der Rasen in der Erfurter Arena durchgefroren ist. "Der Wetterbericht macht zuversichtlich. Wir wollen jedenfalls unbedingt spielen", wird RWE-Geschäftsführer Franz Gerber in der Thüringer Allgemeinen (€) zitiert. Statt Frost soll das Thermometer ab der Wochenmitte zweistellige Werte anzeigen.