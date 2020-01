Damit geht das Warten auf eine Entscheidung bei Spielern, Verantwortlichen und natürlich Fans weiter. Insolvenzverwalter Volker Reinhardt hatte für den Mittwoch eine endgültige Entscheidung über die Fortsetzung des Spielbetriebs in der Regionalliga angekündigt, diese blieb jedoch aus. Stattdessen bat er um weitere Tage Zeit. "Ich habe der Mannschaft heute gesagt, dass wir alle Optionen prüfen. Und das wir mit weiteren Investoren im Gespräch sind, die Interesse gezeigt haben, bei RWE einzusteigen", erklärte Reinhardt im Anschluss an ein Treffen mit dem Team.

Die Entscheidung der Investoren solle laut Reinhardt in den "kommenden Tagen" fallen. "Wir prüfen bis zuletzt, welche weiteren Optionen wir haben. Wir hoffen nach wie vor, dass es gelingt, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten", so Reinhardt weiter. Am Montag seien die Investoren in Erfurt vor Ort gewesen und überlegen nun ihre Entscheidung.