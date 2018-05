Im Kampf um den Drittliga-Aufstieg in der kommenden Saison gibt es möglicherweise einen neuen, ganz heißen Kandidaten. Viktoria Berlin, Liga-13. und eigentlich finanziell eher klammer Regionalligist hat eine Kooperation mit der Advantage Sports Union Ltd., Hongkong (ASU), geschlossen. Was auf den ersten Blick wenig aufsehenerregend wirkt, könnte für die Nordost-Staffel beträchtliche Konsequenzen haben.

Noch keine offiziellen Zahlen

Denn ASU-Chef Alex Zheng steht einem chinesischen Hotel-Imperium vor, ist milliardenschwer und will mehrere Millionen in den Berliner Verein pumpen. Wie viele, das ist das große Geheimnis. Auf MDR-Nachfrage sagte der Geschäftsführer von Viktoria, Felix Sommer, dass viele unautorisierte Aussagen nach außen gedrungen seien. "Wir haben hier 35 Anfragen, die wir erst absprechen müssen.“ Bei den "Aussagen" dürfte es wohl um die in der "Bild" kolportierten 90 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren gehen. Hier soll das Fußball-Märchen starten. Bildrechte: imago

1. Mannschaft wird ausgegliedert

Fest steht: Viktoria Berlin und die ASU haben sich bereits auf eine "intensive zukünftige Zusammenarbeit“ geeinigt. "Zweck der Vereinbarung soll eine langfristige Kooperation sein, die die Wettbewerbsfähigkeit des Vereins, insbesondere der 1. Herrenmannschaft, sicherstellt und dabei auch die Verfolgung höherer sportlicher Ziele ermöglicht", heißt es auf der Homepage des Vereins. Als nächster Schritt soll die erste Mannschaft aufgegliedert werden.

BFC-Präsident: Kann ich nicht nachvollziehen

Bei der Stadt-Konkurrenz stoßen die Ansinnen auf Kopfschütteln. Der Präsident des BFC Dynamo, Norbert Uhlig, sagte auf MDR-Nachfrage: "Bei uns hatte niemand angefragt. Ich kann das bei Viktoria Berlin überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob die noch ein Stadion bauen wollen. Aber so ist halt der Fußball. Wir wirtschaften weiter solide, werden keine Schulden machen." Norbert Uhlig, Präsident des BFC Dynamo Bildrechte: IMAGO

Uluc und Scholz zunächst unbeeindruckt

Was sagen die ambitionierten mitteldeutschen Vereine zur möglichen Groß-Konkurrenz aus Berlin? "Viele unterschätzen die Regionalliga, RB Leipzig hat auch drei Jahre gebraucht. Geld heißt nicht, dass es gleich klappt, da brauchst du auch das Knowhow. Ich habe da keine schlaflosen Nächte“, sagte Nordhausens Trainer Volkan Uluc. Auch Lok-Coach Heiko Scholz glaubt noch nicht so recht an den großen Durchmarsch. "Geld ist zwar heute so wichtig, aber du brauchst auch hungrige Spieler, die aufsteigen wollen. Und Viktoria Berlin hat überhaupt kein Fanpotential, die haben eigentlich gar nichts. Mich juckt das nicht.“ Lok-Trainer Heiko Scholz Bildrechte: Marcus Schädlich