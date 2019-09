Wolf und Lok-Kapitän Robert Zickert stießen im eigenen Strafraum mit den Köpfen zusammen. Blutüberströmt konnte der 30-Jährige der "Loksche" in der Schlussphase beim BFC Dynamo nicht mehr helfen. Mit einem Verband trottete er in der 90. Minute am Spielfeld entlang. Das Wechselkontingent hatte Loks Teamchef Björn Joppe längst ausgeschöpft. Dieser gab Sport im Osten am Montag (23.09.2019) in Bezug auf Wolf Entwarnung: Wolf, der mit dem Physiotherapeuten ins Leipziger Elisabeth-Krankenhaus gefahren war, ist wohlauf.