Gut besetzte Bank

Lag die Hauptlast in der vergangenen Spielzeit fast ausschließlich auf der "Stammelf", kann Coach Jagatic mittlerweile auf eine gut besetzte Bank zurückgreifen. Er konnte es sich unter anderem leisten, Rechtsaußen Morgan Fassbender in der 58. Minute vom Feld zu nehmen, der darüber "not amused" war. Besonders die in der zweiten Hälfte eingewechselten Lucas Surek und Florian Kirstein reihten sich nahtlos ein und wirbelten durch die Hertha-Reihen. Grün-weißer Jubel nach dem 1:1 von Stephane Mvibudulu. (Archiv) Bildrechte: imago images/opokupix

Jagatic: "Wenn sie nicht mehr so richtig Lust haben, werden wir zustechen"

Chemie-Trainer Miroslav Jagatic weiß, wo es lang geht. (Archiv) Bildrechte: imago images/opokupix Die Mannschaft von Andreas "Zecke" Neuendorf war ziemlich genervt von der Spielweise der Chemiker. Hinten dicht stehen und vorn Nadelstiche setzen, so lautete die Devise. Nach dem Rückstand dominierten plötzlich die Grün-Weißen und drängten die Berliner hinten rein. Eine taktische Ausrichtung, die Jagatic begründete: "Wir haben gemerkt, dass die Herthaner ein bisschen nervös wurden und anfingen, zu diskutieren. Da haben wir gedacht, wir warten noch ein bisschen ab. Und genau in diesem Moment, wenn sie nicht mehr so richtig Lust haben, werden wir zustechen. Leider Gottes ist dann das Gegentor gefallen. Dann hat man aber gesehen, dass wir so eine Distanz auch länger gehen können."

Mvibudulu: "Wir sollten realistisch sein"