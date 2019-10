In der Anfangsphase hatten die Erfurter ein leichtes Übergewicht, nach gut zehn Minuten änderte sich das Bild aber grundlegend. Zur Überraschung gaben die "Schiebocker" das Tempo vor, pressten früh und starteten selbst verheißungsvolle Angriffe. Bei einem Schuss von Jonas Mack (16.) musste RWE-Keeper Jannick Theißen auf der Hut sein und ließ sicherheitshalber nach vorn abprallen. Sechs Minuten später spielte Mack die Erfurter schwindelig, seine Eingabe köpfte BFV-Kapitän Oliver Merkel rechts neben den Kasten. Danach nahmen sich die Oberlausitzer etwas zurück, was den Erfurtern entgegen kam. Sie versuchten es mit einer Schlussoffensive - und das mit Erfolg. Marc-Frank Brasnic verwertete in der 41. Minute eine Vorlage von Lukas Novy zur Führung für die Gastgeber. Und weil es gerade so gut lief, legte Brasnic zwei Minuten später das 2:0 nach. Fazit: Bischofswerda machte das Spiel, Erfurt schoss die Tore.