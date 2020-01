Gladrow spielte seit Sommer 2018 bei den Erfurtern, betritt dabei 56 Partien. Zuvor hatte der gebürtige Neubrandenburger bei Union Fürstenwalde in der Nordost-Staffel Regionalliga-Luft geschnuppert. Wegen der desolaten Situation in Erfurt, am vergangenen Freitag stand noch die Abmeldung der Regionalliga-Mannschaft zur Debatte, hatte sich Gladrow einen neuen Verein gesucht.