Bei Fußball-Regionalligist Lok Leipzig verzögert sich die Rückkehr von Torhüter Benjamin Kirsten auf unbestimmte Zeit. Wie der Verein am Sonntag (05.01.2019) bekannt gab, muss sich der 32-Jährige einer Meniskus-Transplantation unterziehen.

Wie Kirsten in der Mitteilung zitiert wird, seien alle Versuche, "mein rechtes Knie durch einen konventionellen Eingriff und harte Reha-Programme zu stabilisieren", fehlgeschlagen. Im November 2019 sei Kirsten "bei einer erneuten Untersuchung in Augsburg die Notwendigkeit eines erneuten Eingriffs bescheinigt" worden. "Der Meniskusschaden ist so schwerwiegend, dass mir nur noch durch eine Transplantation weitergeholfen werden kann", erklärte Kirsten. Kirsten steht nach eigenen Angaben auf einer Warteliste und hofft "täglich auf den Anruf, dass ein entsprechender Ersatz gefunden wurde."