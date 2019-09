Musste einmal hinter sich greifen: Kilian Neufeld. (Archiv) Bildrechte: imago images / opokupix

Dier Berliner wollten es sofort wissen und setzten sich vor dem Strafraum der Halberstädter fest. Allein es fehlte die Präzision im Abschluss. Insgesamt spielte die Viktoria den gepflegteren Ball, die Chance zum 1:0 hatte aber zunächst Halberstadt. In der 19. Minute wurde Mardochee Tchakoumi bedient und schoss aus aussichtsreicher Position links vorbei. Danach lag die Führung für die Gäste in der Luft. Rudolf Ndualu flankte überlegt in die Mitte, Pardis Fardjad-Azad zog ab und Kilian Neufeld (33.) klärte mit dem Fuß. Eine Glanztat des Halberstädter Keepers. Kurz vor der Pause wurden die Gastgeber noch einmal mobil. Fabian Wenzel vernaschte einen Gegenspieler, seine Eingabe klärte Stephan Flauder per Fußabwehr. Wenig später war der Berliner Schlussmann bei einem Pläschke-Schuss erneut auf dem Posten.