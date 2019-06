Wolf blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Profi-Fußballer und Trainer zurück. In der Bundesliga stand er in 308 Spielen für die Stuttgarter Kickers und den 1. FC Kaiserlautern auf dem Platz. Zwischen 1994 und 2012 war er Coach von Teams wie dem VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg oder Hansa Rostock. Mittlerweile hat Wolf in Leipzig eine Wohnung gefunden und freut sich auf die neue Aufgabe: "Hier ziehen alle an einem Strang. Da die Verpflichtung eines Sportdirektors der Wunsch der Mitglieder war, ist das für mich eine wunderbare Aufgabe. Jetzt gehen wir es an und arbeiten für die Zukunft des 1. FC Lok."