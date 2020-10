"Jena ist schon im Sommer auf mich zugegangen, allerdings war ich da schon sehr weit in den Gesprächen mit Steinbach, wo es am Ende aber aus verschiedensten Gründen einfach nicht gepasst hat. Der FCC ist drangeblieben und hat mir das Gefühl gegeben, mich unbedingt zu wollen", wird der Neuzugang in einer Pressemitteilung zitiert.. Eisele bringt die Erfahrung von 45 Drittligaspielen (8 Tore) und insgesamt 104 Regionalliga-Spielen (38 Tore) mit nach Jena. Der Offensivmann spielte in der Jugend beim VfB Stuttgart, schnürte auch für ein Jahr beim FSV Zwickau die Fußballstiefel. "Es freut uns, dass es uns gelungen ist, Fabian Eisele für unseren FC Carl Zeiss Jena zu gewinnen. Er ist im besten Fußballeralter, hat bereits eine Menge Erfahrungen sammeln können und verkörpert den klassischen Stürmertypen, den wir gesucht haben“, sagte FCC-Sportdirektor Tobias Werner.