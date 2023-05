Fabian Gerber hat noch viel vor beim FC Rot-Weiß Erfurt. Der 43-Jährige wird mit den Thüringern auch in die neue Spielzeit gehen. Zwar hat der Coach noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Das sei nur noch Formsache, so Gerber im Gespräch mit "Sport im Osten".

Fabian Gerber: "Hier ist noch mehr möglich"

"Ich bin überzeugt vom Verein und seinen Fans. Hier ist viel Potential, es ist eine tolle Stadt. Hier ist noch mehr möglich. Ich möchte da gern weiter mithelfen, Rot-Weiß Erfurt Schritt für Schritt zu einer Topadresse zu machen", so Gerber, der die Thüringer zunächst aus der Oberliga in die Regionalliga Nordost geführt hat und dort vor dem abschließenden Spieltag auf einem starken zweiten Platz rangiert. Obwohl im ersten Moment nach dem verpassten Staffelsieg noch die Enttäuschung überwogen habe, sei da jetzt einfach nur Stolz. "Wir sind da ja nicht reingerutscht. Wir waren nah dran, da will man natürlich auch den großen Wurf. Aber wir haben allen gezeigt, dass RWE in der Regionalliga wieder eine Top-Adresse ist. Und ich bin stolz, ein Teil davon zu sein." Trainer Fabian Gerber freut sich, dass ein Großteil der Mannschaft zusammen bleibt. Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

"Werden keinen Riesenumbruch haben"

Stolz sei er über die Entwicklung der Mannschaft. Die überzeugenden Leistungen haben natürlich auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten geweckt. Dennoch ist Gerber sicher, dass er die Mannschaft weitgehend zusammenhalten kann. "90 Prozent der Stammspieler haben noch Vertrag, damit haben wir eine Top-Basis." Dass zudem Topspieler wie Romarjo Hajrulla bereits ein neues Vertragspapier unterschrieben haben, sieht Gerber auch als Zeichen. "Wir werden keinen Riesenumbruch haben." Nach Abschied sieht es allerdings bei Innenverteidiger Aaron Manu aus, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und der sich in der 3. Liga etablieren will. Um Osayamen Osawe bemüht sich der Verein. "Wir verhandeln darüber, ob er nicht noch ein Jahr bei uns bleiben will", so der RWE-Coach.

Trainingsauftakt am 28. Juni

Alles steht aber unter der Prämisse, dass man nur wirtschaftlich vertretbare Ausgaben tätigen will. "Wir wissen, dass wir mit einigen anderen Teams nicht mithalten können. Wir werden aber eine gute Mannschaft haben. Dass wir allerdings noch einmal so eine Saison spielen, ist wohl unrealistisch.“ Am 28. Juni startet Rot-Weiß Erfurt in die Vorbereitung für die neue Saison. Auf ein Trainingslager außerhalb der Landeshauptstadt werde aus Kostengründen verzichtet. Ein Highlight-Spiel wird es geben, verspricht der alte und neue Trainer. Zuvor gilt es aber noch, am kommenden Sonntag das letzte Saisonspiel bei der VSG Altglienicke erfolgreich zu gestalten. "Wir wollen am Sonntag gewinnen und einen guten Abschluss feiern." Und natürlich Platz zwei vor dem Rivalen aus Jena verteidigen.