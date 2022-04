FC Eilenburg: Nach den vielen unglücklichen Gegentoren zu Saisonbeginn wendet sich das Blatt für den FC Eilenburg zunehmend. Beim 1:1 am Sonntag gegen den Ex-Bundesligisten FC Energie Cottbus traf Lennert Möbius in der Nachspielzeit zum verdienten Punktgewinn. Ausgerechnet das Talent aus dem eigenen Stall verhinderte das Ende der famosen Heimserie. Seit dem 1. September und dem 0:1 gegen den Berliner AK haben die Eilenburger zu Hause nicht mehr verloren. Nach Altglienicke stolperte mit Cottbus das nächste Schwergewicht, weil Eilenburg dem Profitum Leidenschaft, Kampf und Moral entgegenstemmte. Die Problemzone der Nordsachsen ist die eklatante Auswärtsschwäche. Noch immer steht man ohne Sieg da, zuletzt hagelte es eine 0:5-Pleite gegen Tennis Borussia Berlin .

Der Chemnitzer FC ist unter Christian Tiffert gut in Fahrt gekommen, bekam im Spitzenspiel gegen einen "sehr erwachsenen" BFC Dynamo (1:3) aber die Grenzen aufgezeigt. Der CFC hat keine Lizenz für die 3. Liga beantragt und dürfte sich schon für die neue Saison in Stellung bringen. Bleibt Tiffert Chefcoach, könnte er jetzt schon an einer Mannschaft für die Zukunft bastelt. Genügend Talente gibt es im Verein. Die Endplatzierung sollte da zweitrangig sein. Als Tabellensiebter geht weder nach oben noch nach unten viel.