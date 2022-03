Chemnitz, das keine Lizenz für die 3. Liga beantragt hat, will einen der Ränge zwischen drei und sechs belegen - und ist aktuell Fünfter. Der BFC führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung an, nur Lok könnte mit zwei Siegen bis auf fünf herankommen. Nicht ohne ist das Restprogramm der Berliner, die noch gegen Jena, Altglienicke und den Berliner AK antreten müssen. In Jena und bei Lok wird man am Samstag den Chemnitzern die Daumen drücken, beide sind auf Schützenhilfe angewiesen.