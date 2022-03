Bei beiden Teams in den vergangenen Wochen sehr gut. Viele Niederlagen waren da nicht auszumachen. Chemnitz blieb seit Mitte Oktober (2:3 gegen Lok Leipzig) in 15 Begegnungen ungeschlagen. Cottbus wurde in 14 Partien nur einmal bezwungen.

Dann kam die VSG Altglienicke. Am 6. März stellte sie gegen Cottbus schon in der ersten Hälfte die Weichen und schlug die Lausitzer 3:0 (3:0). Und am Mittwoch beendeten die Berliner, die in dieser Saison nicht ganz vorne mitspielen können, die imposante Serie der "Himmelblauen" mit einem ebenso klaren 4:1 (2:1). Kurios, schon in der Vorrunde hatte die VSG beide bezwungen.