"Der FC Eilenburg ist in der Liga angekommen", hat Lok-Trainer Civa beobachtet. Zumindest, was die Heimspiele betrifft. Hier ist die "Macht an der Mulde" tatsächlich eine Macht. Seit September hat das Team von FCE-Coach Nico Knaubel im Ilburg-Stadion nicht verloren. Auswärts flößen die Eilenburger allerdings niemandem Angst ein. Sechs Auswärtsspiele in Folge hat Eilenburg verloren. Den letzten Punktgewinn haben die Muldestädter Ende Oktober beim 1:1 in Meuselwitz geholt. Knaubel glaubt, dass sein Team auswärts zu ängstlich ist: "Ich denke, dass eine andere Dynamik auf uns zurollt. Wir müssen daran ansetzen, schneller ins Spiel zu kommen", erklärt der FCE-Coach.