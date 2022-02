Altglienicke kommt dagegen langsam (wieder) in Schwung, ist in Regionalliga und Landespokal nun schon drei Spiele in Folge unbesiegt. Anfang Februar trotzte das Team von Trainer-Fuchs Karsten Heine Carl Zeiss Jena beim 1:1 einen Punkt ab und besiegte den Berliner AK klar 4:1. Doch die Saison verlief durchwachsen. Bis zum 14. Spieltag kassierte die VSG nur eine Niederlage, stand zwischenzeitlich auf Rang drei. Doch Corona-Infektionen (teilweise stand sogar Co-Trainer Torsten Mattuschka auf dem Spielerbogen) und der Abgang von Top-Torjäger Felix Brügmann machten Altglienicke zu Schaffen. Aktuell stehen die Berliner mit 42 Punkten und 42:28 Toren auf Rang acht.