TeBe-Coach Markus Zschiesche. Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Auch TeBe hat zuletzt dreimal in Serie nicht verloren, erst am Mittwoch luchsten die Berliner im ersten Heimspiel des Jahres 2022 Lok Leipzig beim 0:0 einen Punkt ab. In der Partie gegen Lok überzeugte TeBe mit konzentriertem Pressingspiel und ließ Lok dadurch kaum zu Chancen kommen. Überhaupt scheint TeBe mit den spielstarken Teams der Liga besser klarzukommen: So feierte das Team von Coach Markus Zschiesche auch Siege gegen Altglienicke (3:0) oder Carl Zeiss Jena (4:1). Weil TeBe aber auch mal gegen das Schlusslicht Fürstenwalde (1:1) oder Aufsteiger Tasmania Berlin (0:0) patzt, stehen die Berliner auch für das Mittelmaß der Liga: Zehn Siege, fünf Remis und neun Niederlagen gab es in dieser Saison.