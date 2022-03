Der FC Eilenburg steckt elf Spieltage vor Saisonende tief im Abstiegskampf. Platz 16 in der Tabelle ist in dieser Regionalliga-Saison keine Garantie gegen den Abstieg und die zwei Zähler Vorsprung auf Verfolger Rathenow alles andere als ein gemütliches Polster. Der BAK auf der anderen Seite befindet sich mehr als gesichert im oberen Tabellendrittel. Nachdem man zum Jahreswechsel allerdings Trainer André Meyer zum Halleschen FC ziehen lassen musste, läuft es unter dem neuen Trainer Benjamin Duda noch nicht so rund. Von Platz drei Ende Dezember rutschen die Berliner auf den nunmehr sechsten Platz ab und müssen eventuelle Aufstiegsträume vorerst hintenanstellen.