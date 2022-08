Am dritten Spieltag gab es bei den Chemikern erstmals in der Saison Grund zum Jubeln. Nach zwei knappen Niederlagen zum Saisonauftakt blieb der ersehnte Sieg beim FSV Luckenwalde zwar verwehrt, doch zeigte die BSG in Halbzeit zwei ein beachtliches Comeback und konnte trotz eines Platzverweises einen Punkt aus Brandenburg entführen. Damit verbesserten die Chemiker sich keineswegs in der Tabelle, doch lebt es sich auf Platz 15 mit einem verdienten Punkt besser als zuvor ganz ohne Zähler im Tableau.