Fußball | Regionalliga CFC gegen Luckenwalde: Hält die Erfolgsserie auch unter dem neuen Trainer?

Niederlagen scheinen beim Chemnitzer FC ein Relikt aus alten Zeiten. Fast fünf Monate ist es her, dass der Club ein Liga-Spiel verlor. Die jüngsten Entwicklungen in Chemnitz deuten jedoch einen Umbruch an, der zweifeln lässt, ob der CFC die Erfolgsserie weiterhin aufrechterhalten kann. Der FSV Luckenwalde hofft, diese unsichere Phase für einen Auswärtserfolg nutzen zu können.