Der Hertha-Nachwuchs kam mit breiter Brust aus der Winterpause, schließlich bescherte man sich vor der Weihnachtszeit mit vier Siegen in Folge. Die von Trainer Ante Covic angekündigten Taktik-Verfeinerungen gingen nach der Winterpause jedoch nach hinten los – das Auftaktspiel verlor man prompt mit 0:3 gegen den SV Babelsberg. Rehabilitieren konnte sich das Team vergangene Woche gegen den SV Lichtenberg (3:1), an dem sich der CFC einen Spieltag zuvor noch die Zähne ausbiss ( 0:0 ).

Diese kleine Schwäche gegen Lichtenberg ist bei den Chemnitzern in Anbetracht der grandiosen Serie von zwölf (!) Spielen ohne Niederlage jedoch ein verkraftbares Übel. Zudem konnte das Team Cheftrainer Daniel Berlinski am letzten Spieltag mit einem 2:1-Sieg beim besser platzierten Berliner AK ein kräftiges Ausrufezeichen an die oberen Teams senden.