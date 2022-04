Chemnitzer FC (S-N-S-N-S)

Die Himmelblauen wurden in den letzten Spieltagen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Der famose Lauf von 15 Liga-Partien ohne Niederlage in Serie riss gegen Altglienicke und kurz darauf zeigte auch Spitzenreiter BFC Dynamo, dass der CFC durchaus schlagbar ist.



Interimstrainer Christian Tiffert hat damit eine durchwachsene Bilanz von neun Punkten aus fünf Spielen, die allerdings nicht zu kritisch beäugt werden muss – schließlich hat Chemnitz im Gegensatz zu den angesprochenen Gegnern keine Aufstiegsambitionen in dieser Saison und will die Mannschaft für die kommende Spielzeit in Stellung bringen. Im Sachsenpokal läuft es weiterhin gut: Mit einem 3:1 trotz Rückstand beim Bischofswerdaer FV sicherten sich die Himmelblauen Ende März den Einzug ins Halbfinale, wo der Verein gegen Sachsenligist Motor Wilsdruff am 19 April (18 Uhr) das Finalticket lösen will.