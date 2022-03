Daniel Frahn weiß immer noch genau, wo das Tor steht. 16 Treffer sprechen eine deutliche Sprache. Und dabei hatte der 34-Jährige wegen Corona drei Spiele pausieren müssen. In den letzten vier Partien erzielte der Stürmer des SV Babelsberg allein fünf Tore. Bei Jena knipsten Fabian Eisele (13 Tore) und Maximilian Wolfram (acht Treffer) am besten. Maximilian Oesterhelweg erzielte zudem sechs Tore und legte acht Tore auf.

Jörg Buder wurde Ende August 2021 vom Co- und Interims- zum Cheftrainer des SV Babelsberg befördert. Nach der Trennung von Predrag Uzelac lief es unter dem 52-Jährigen gut, die Babelsberger liegen auf einem starken achten Platz, haben 45 Punkte gesammelt. Er kennt den Verein, spielte einst viele Jahre selbst dort, arbeitete danach auch im Nachwuchsbereich. Das passt einfach. Beim FC Carl Zeiss Jena stieg Andreas Patz Anfang Oktober des vergangenen Jahres zum Cheftrainer auf. Seit 2020 war er in Jena Trainer der U19, löste dann Dirk Kunert ab. Zielstellung war Platz eins. Davon ist Jena aktuell ein Stück entfernt. Der Vertrag mit Patz läuft noch bis zum Sommer. Ausgang offen.

18 Mal standen sich beide Teams in der 3. Liga bzw. Regionalliga Nordost gegenüber. Die Bilanz ist recht ausgeglichen, Jena holte fünf Siege, Babelsberg vier. Interessant dabei: Drei Siege feierten die Filmestädter im Ernst-Abbe-Sportfeld. Das letzte Duell beider Teams stieg am 31. August des vergangenen Jahres, Jena feierte dank der Tore von Schau und Wolfram einen 2:0-Sieg. Es war der fünfte Sieg in Folge, der damalige Trainer Dirk Kunert musste später dennoch seinen Hut nehmen.