Jena geht nach 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen mit breiter Brust ins anstehende Duell beim SV Lichtenberg 47 am Sonntag (13 Uhr im Live-Ticker auf sport-im-osten-de und in der "SpiO-App) und hat den Aufstieg trotz zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter BFC Dynamo längst nicht zu den Akten gelegt. Ein Selbstläufer wird das Match in Berlin für den FCC aber keineswegs. Denn auch Lichtenberg zeigte sich zuletzt in guter Form und ist auf einem guten Weg, den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern.