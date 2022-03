Die Torjäger

Nicht nur gegen Babelsberg tütete Fabian Eisele die Punkte für Jena ein. Der Rechtsfuß erzielte in dieser Saison bereits 14 Treffer in der Regionalliga und zeichnet sich damit für fast ein Drittel aller FCC-Tore verantwortlich. Zudem hat der 1,83 Meter große Mittelstürmer seine "Formkrise" überwunden. Zwischen Oktober und Januar musste er acht Spiele lang auf ein Erfolgserlebnis warten. In den letzten sechs Partien steuerte er dann vier Treffer und zwei Assists bei. Fabian Eisele (m.). Bildrechte: imago images/Christoph Worsch

Auch Meuselwitz weiß mit Florian Hansch Torgefahr in seinen Reihen. Im Sommer vom VfB Auerbach verpflichtet, durfte der 26-Jährige wettbewerbsübergreifend elfmal im Trikot des ZFC in dieser Spielzeit jubeln. Lief es in den ersten acht Partien (ein Treffer) noch gar nicht, hat Hansch die lahmende Offensive in Meuselwitz zusehens belebt. Auch in den letzten drei Spielen durfte er jubeln und bescherte seinem Team wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Die Trainer

Andreas Patz. Bildrechte: IMAGO / opokupix Anfang Oktober übernahm Andreas Patz etwas überraschend die Nachfolge von Dirk Kunert in Jena. Seit 2020 war er bereits Trainer der U19 und bekam die Aufgabe, den Traditionsverein zum Aufstieg zu führen. Die Mission fing vielversprechend an, drei Niederlagen und drei Remis unter Patz haben Platz mit zehn Punkten Rückstand aber in weite Ferne rücken lassen. Sein Punkteschnitt kann sich mit 1,93 aber dennoch sehen lassen. Ob es auch für eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus reicht, ist hingegen offen.

David Bergner. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Ebenfalls seit Oktober hat David Bergner das Traineramt in Meuselwitz inne. Der ehemalige Profi von Union Berlin und Sachsen Leipzig übernahm im Herbst eine völlig verunsicherte Mannschaft und führte diese nach einem Stotterstart peu a peu aus dem Tabellenkeller. Die Ausbeute unter Bergner ist mit 20 Punkten aus 14 Spielen angesichts des zweifellos vorhandenen Spielerpotenzials aber ausbaufähig. Der Vertrag des 48-jährigen Übungsleiters gilt, wie bei Patz, noch bis zum Sommer.

Die Bilanz