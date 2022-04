Schwankend trifft es aus Eilenburger Sicht am besten. Nach einem Zwischenhoch und Punktausbeuten gegen Altglienicke , Lok Leipzig und Cottbus folgten Niederlagen gegen Tennis Borussia Berlin ( 0:5 ), Chemnitz ( 1:2 ), Halberstadt ( 1:2 ) und Meuselwitz ( 0:2 ). Einzig gegen Energie Cottbus konnte die Knaubel-Elf ein Unentschieden einfahren . Am letzten Spieltag folgte dann der überlebenswichtige Sieg gegen Tasmania Berlin. Momentan klemmt die Säge wieder im Torabschluss. Das war schon zu Saisonbeginn das Problem.

Im schwierigen Fahrwasser schippert auch der SV Babelsberg. Man könnte auch von Sinkflug sprechen. Seit dem 13. Februar haben die Filmstädter nicht mehr gewonnen. Die Konsequenz der sportlichen Talfahrt war die Entlassung von Cheftrainer Jörg Buder am 1. April. Es war kein Scherz. Obwohl der SVB insgesamt so gut wie lange nicht da steht, musste der Trainer gehen. Der Vorstandsvorsitzende Björn Laars begründete die Entlassung unter anderem mit Buders Einstellung. So habe er teilweise nur sechs Trainingseinheiten pro Woche angesetzt. Dies habe nicht mit Leistungssport zu tun, bemängelte Laars, der sich den Trainerjob mit Markus Hofmann teilt, bis ein Nachfolger gefunden ist. Die Saison ist so oder so gelaufen und das Ziel Aufstieg verfehlt. Babelsberg hatte die Lizenz für die 3. Liga beantragt, war aber zu keiner Phase der Saison ganz vorn dabei.