Einen Platz besser, aber auch nur mit einem Punkt mehr, steht der FSV Luckenwalde. Der Tabellenvierzehnte errang am ersten Spieltag ein 1:1 bei Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt, musste sich in der vergangenen Woche aber klar mit 0:3 bei Energie Cottbus geschlagen geben. Bedrückend ist dabei die bisherige Torausbeute von nur einem einzigen Treffer des FSV, der in der vergangenen Saison elf Treffer mehr erzielte als Chemie.