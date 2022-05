Nachdem Halberstadt einen hervorragenden Start in die Saison hinlegte und als eine der Überraschungen galt, folgte Anfang September ein Leistungseinbruch. 18 Spieltage in Folge blieb die Germania ohne eigenen Sieg (elf Niederlagen, sieben Unentschieden). In den letzten fünf Partien konnte die Mannschaft von Trainer Andreas Petersen drei Spiele für sich entscheiden. Darunter auch "Big Points" im Kampf um den Klassenerhalt gegen die direkten Konkurrenten FC Eilenburg (2:1) und den ZFC Meuselwitz (1:0).