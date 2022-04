Mit aller Macht stemmt sich der VfB Auerbach in den vergangenen Wochen gegen den drohenden Abstieg. Zuletzt zeigte sich die Mannschaft von Sven Köhler stabilisiert und ist seit inzwischen drei Spielen ungeschlagen. Auf den 9:1-Kantersieg gegen Tasmania Berlin folgte ein Remis beim Tabellendritten aus Altglienicke (2:2), ehe der VfB auch beim SV Babelsberg 03 punktete (1:1). Die Auerbacher dürften also selbstbewusst in die Partie gegen die „kleine“ Hertha gehen. Das ist auch dringend notwendig. Acht Spieltage vor dem Saisonende stehen die Vogtländer mit 22 Punkten auf Platz 17 der Tabelle. Bei möglicherweise fünf Absteigern in dieser Saison ist das rettende Ufer auf Platz 14 inzwischen elf Punkte entfernt.