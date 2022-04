An das Hinspiel wird sich Auerbach gern erinnern, wenn auch mit gemischten Gefühlen. Ausgerechnet der VfB beendete am 14. Spieltag die Luckenwalder Serie von sieben Partien ohne Niederlage und sorgte für den tabellarischen Niedergang des bis dahin exzellent aufspielenden FSV. Das knappe 1:0 in der heimischen Arena zur Vogtlandweide am 16. Oktober markierte aber auch den letzten Auerbacher Liga-Sieg im Jahr 2021. Während der VfB den Erfolg zu wiederholen versuchen wird – oder gar muss – sollte es dem Verein in Anbetracht des Restprogrammes auch daran gelegen sein, die Kräfte für den Saisonendspurt sinnvoll aufzuteilen.