Bereits am letzten Juli-Wochenende heißt es für die 18 Vertreter der Regionalliga Nordost: Es wird ernst und geht wieder um wichtig Punkte. Am 26. Juli eröffnet der 1. FC Lok Leipzig die Saison mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC II. Auf die Teams wartet gleich eine "Englische Woche". Auch Ende August ist noch ein Mittwochs-Spieltag vorgesehen, um Luft für eventuelle Nachholspiele zu bekommen.



Die letzten geplanten Punktspiele vor der Winterpause sollen am dritten Dezember-Wochenende über die Bühne gehen. Potentielle Nachholspiele sind sogar für kurz vor Weihnachten vorgesehen. Somit werden die Regionalligisten bereits 19 Punktspiele vor der großen Pause absolviert haben. So das Wetter mitspielt, wird Anfang Februar 2020 bereits wieder angepfiffen. Am 16. Mai steht der letzte Spieltag an, zwischen dem 20. und 27. Mai sind die Aufstiegsspiele terminiert.