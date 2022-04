Fußball | Regionalliga Gelingt der Eilenburger Befreiungsschlag gegen Tasmania?

Hauptinhalt

Der FC Eilenburg verpasste es zuletzt, sich gegen seine Tabellennachbarn vom Abstiegskampf zu distanzieren. Nun müssen dringend Erfolge her, will der Aufsteiger seine Chance wahren, auch nächste Saison wieder in der Regionalliga mitspielen zu dürfen. Gegen Tasmania Berlin scheint die Ausgangslage zwar gut, doch in dieser Saison konnten der FCE noch keine Partie in der Hauptstadt gewinnen. Gelingt gegen Tabellenschlusslicht Tasmania endlich der Befreiungsschlag?