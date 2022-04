Bei den Auerbachern dürften alle Augen auf Marc-Philipp Zimmermann gerichtet sein. In 140 Spielen für den VfB traf er 89-mal selbst und legte 22 weitere Treffer auf. In der laufenden Saison kommt er nach 29 Einsätzen auf elf Treffer sowie acht Vorlagen. Beim 9:1-Erfolg gegen Tasmania Berlin war der Auerbacher gleich fünf Mal erfolgreich.

Die Hauptstädter können in der Offensive auf die Dienste des ehemaligen Magdeburgers Christian Beck vertrauen. In 33 Spielen traf der 34-Jährige in der laufenden Saison bereits 21 Mal und ist führt damit die Torschützenliste der Regionalliga Nordost an.