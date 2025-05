Zehn Jahre in Jena - Profidebüt im Oktober 2022

Mit ihm verliert der Regionalligist einen Spieler, der insgesamt zehn Jahre alle Nachwuchsabteilungen des Vereins durchlief und in der vergangenen Spielzeit 31 Einsätze verbuchte, dabei sechs Tore erzielte. Sein Profidebüt in der Regionalliga gab Zank im Oktober 2022 in Luckenwalde. In den vergangenen beiden Spielzeiten mauserte er sich vom Joker zu einer Stammkraft, absolvierte in der letzten Saison insgesamt neun Spiele über die komplette Zeit. Seinen nun auslaufenden Vertrag wollte Zank nicht mehr verlängern, geht nun den Schritt in die 3. Liga. Bildrechte: IMAGO / Bild13

Viktoria Köln freut sich auf Stürmer mit Potential

In Köln freut man sich auf den Mittelstürmer, der „noch viel Potential hat und dessen Entwicklung wir schon seit seiner Anfangszeit in der Regionalliga beobachten“. Chefscout Valentin Schäfer schätzt den Stürmer so ein: „Natürlich wird er etwas Zeit brauchen, um voll in der 3.Liga anzukommen. Aber wir sind von seiner Mentalität überzeugt und freuen uns auf die nächsten Jahre mit ihm.“ Zank selbst sieht seine großen Stärken in einer körperlichen Robustheit, dem Abschluss und der Intensität.

Ted Tattermusch wohl nächster Abgang

Was für Benjamin Zank eine große Chance ist, sorgt beim FC Carl Zeiss Jena dafür, dass sich die Offensivoptionen weiter verkleinern. Denn auch Ted Tattermusch wird höchstwahrscheinlich die Thüringer im Sommer verlassen. Der 24-Jährige war im letzten September zu den Thüringern gewechselt, erzielte in der abgelaufenen Saison in 29 Spielen insgesamt zwölf Tore. Bildrechte: FC Carl Zeiss Jena