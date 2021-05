Dennis Slamar bleibt Regionalligist FC Carl Zeiss Jena treu. Die Thüringer vermeldeten am Donnerstag (6. Mai) die Vertragsverlängerung mit dem flexibel einsetzbaren Defensivspieler bis Saisonende 2022. "Jena ist längst so etwas wie meine fußballerische Heimat geworden. Ich bin letzten Sommer nicht zurückgekommen, um nach zwölf Spielen und einer abgebrochenen Saison wieder zu wechseln", ließ sich der 26-Jährige zitieren.

Slamar, der bereits von 2016 bis 2020 beim FCC spielte, war nach einer Abstiegssaison mit dem damaligen Drittligisten Sonnenhof Großaspach im vergangenen Sommer ins "Paradies" zurückgekehrt. Der gebürtige Berliner hat bislang insgesamt 108 Pflichtspiele für die Blau-Gelb-Weißen bestritten.



FCC-Cheftrainer Dirk Kunert lobte: "Er ist für uns mit seiner Erfahrung, seinen technischen Fähigkeiten und seiner Ruhe am Ball ein wichtiger Spieler." Man wisse, "was wir an ihm haben. Es freut uns, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen und in Jena halten konnten", ergänzte Sportdirektor Tobias Werner.