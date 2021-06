Im Spiel beim FC Saalfeld hatte sich der eingewechselte Bock bei einem harmlos wirkenden Zweikampf am rechten Knie verletzt und musste ausgewechselt werden. Der 26-Jährige hat beim FCC noch einen Vertrag bis 2022. In der vergangenen Saison kam er in acht Spielen für die Thüringer zum Einsatz. Mit der schweren Knieverletzung fehlt Bock nun rund sechs Monate.