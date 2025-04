"Im Moment ist es so, dass es nicht so rund läuft, wie wir uns das wünschen würden. Wir haben nicht weniger Kräfte im Einsatz, als das vorher war. Würden uns aber wünschen, dass wir bald Kräfte sparen können", hatte Thomas Wehling, der Jenaer Polizeichef, zuletzt im Interview mit SPORT IM OSTEN gesagt. Tatsächlich ereigneten sich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Ausschreitungen wie etwa im Thüringenderby gegen Rot-Weiß Erfurt oder Ende November 2024, als Chemie Leipzig in Jena gastierte. Die Bilanz damals: Fast 80 Verletzte, darunter auch Ordner und Polizisten.

Krisentreffen beim Oberbürgermeister

Auch deshalb gab es am Freitagvormitag (4. April), also vor dem Spiel gegen Halle, ein Krisentreffen bei Oberbürgermeister Thomas Nitzsche. Nach SPORT IM OSTEN-Informationen verweigert die Stadt dem Verein derzeit eine "Konformitätserklärung" für die Stadionsicherheit im Ernst-Abbe-Sportfeld – diese Erklärung wird aber für eine Drittliga-Lizenz benötigt. Die Stadtverwaltung setzt allerdings auf Kooperation. "Es geht grundsätzlich darum, dass wir uns anschauen: Ist das Sicherheitskonzept für den Spielbetrieb, wie wir es jetzt wahrnehmen, geeignet – insbesondere auch für die Risikospiele. Es muss halt ausgeschlossen sein, dass zwei Fanlager aufeinandertreffen", betont Benjamin Koppe, Sicherheitsdezernent der Stadt.



Genau das ist in Jena schwierig: Denn im neuen Ernst-Abbe-Sportfeld stehen Heim- und Gästefans auf derselben Tribüne. Einmalig bei einem Stadionneubau in Deutschland. Geplant war es eigentlich anders – nämlich, dass die Ultras des FC Carl Zeiss aus der Südkurve in die Nordkurve ziehen. Jedoch hat sich die aktive Fanszene dagegen sträubt und häufig demonstriert. Am Ende durfte sie ihren Platz in der "Südkurve" behalten.

Widera: "Hoffen, dass es so bleiben kann"