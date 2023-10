Nach dem Wiederanpfiff machte Leipzig klar, dass sie ihre Überzahl schnell in zählbares ummünzen wollen. Allerdings gelang der Jagatic-Truppe nur selten ein Vorstoß, der auch mit einem echten Torschuss endete. Im Gegenzug trauten sich dann die Gastgeber mehr ab der 60. Minute, setzten Chemie ordentlich unter Druck und hielten sie effektiv vom eigenen Tor fern.

Die Entscheidung brachte dann ein Pfiff des Referees: Nach einem Zweikampf links im Strafraum ging Lukas Lämmel gegen Kastull zu Boden. Die knifflige Szene wertete der Schiedsrichter mit einem Strafstoß, den sich der gefoulte Lämmel selbst schnappte und trocken ins rechte obere Toreck drosch - unhaltbar für Bellot. Auch in den letzten Minuten bliebt Jena mutig und verkroch sich nicht im eigenen Strafraum. Leipzig dagegen fehlte die zündende Idee und blieb trotz viel Präsenz im gegnerischen Drittel eine echte Torchance schuldig in der Schlussphase.

Jena feiert den dritten Ligasieg in Folge und schnappt sich Rang zehn. Für Chemie geht es einen Platz nach unten auf Rang acht, da Luckenwalde am Samstag gewonnen hatte. Nächstes Wochenende ist Jena bereits am Freitagabend gegen das derzeitige Schlusslicht Berliner AK gefragt (3. November ab 19 Uhr). Leipzig hat einen Tag mehr zur Regeneration und empfängt dann den aktuellen Tabellenführer Greifswalder FC (4. November ab 13 Uhr).